Рита Ора пусна нов сингъл с участието на Шарън Стоун и Кристен Стюарт

2023 г. бележи началото на нова ера за една от най-успешните британски изпълнителки на 21-ви век - Рита Ора, която пусна чисто нов сингъл "You Only Love Me", в чийто клип участват Шарън Стоун и Кристен Стюарт.

В съавторство с Рита и продуциран от Люис Томпсън, "You Only Love Me" е вдъхновен от личния ѝ опит да се чувства уязвима в самото начало на романтичното си пътешествие. Подкрепена от любовта и страстта, песента започва с глас от режисьора Тайка Уайтити, носител на награди "Оскар" и БАФТА. "You Only Love Me" е заразителен, жизнерадостен поп химн, който гарантирано ще звучи като саундтрак на собствените любовни истории на феновете и ще запълва дансинга през следващите месеци.

Рита сподели: "С "You Only Love Me" и предстоящия ми албум исках да уловя уязвимостта, която изпитах, когато се отворих за любовта и навлязох в нов етап от живота си. Да се научиш да се отказваш от миналото, за да дадеш път на нови преживявания, е дълбоко личен процес, който се почувствах длъжна да документирам чрез музиката си - пътуването не винаги беше лесно, но аз излязох от него по-силна и изпълнена с повече любов, отколкото някога съм предполагала, че е възможно".

"You Only Love Me" е първото парче от дългоочаквания предстоящ албум на международно признатата певица и авторка на песни - дълбоко лична творба, неразривно свързана с нова глава в живота и кариерата на Oрa. Това е и първият албум на Рита след сключването на партньорство с BMG, в рамките на което тя ще притежава всички свои бъдещи мастър записи и ще се радва на артистичен контрол, какъвто не е имала досега.

Придружаващият видеоклип към "You Only Love Me", режисиран от известния творец Чарли Сарсфийлд и заснет в предградията на Лос Анджелис е един от любимите на Рита, правени до момента. Видеото представя измислена сватба през призмата на "Алиса в страната на чудесата" и включва хиперреалистични сцени от големия ден на булката, който се обръща бурно с главата надолу (с прекалено ревностни "лоши прислужници", пламъци на мястото на събитието и други), както и участието на разносвача на тортата Александър Стюарт и феята кръстница Шарън Стоун.