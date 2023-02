Спасена след земетресението котка не се отделя от спасителите си (ВИДЕО)

Котка, кръстена Енказ (в превод от турски - отломки, развалини), след като бе извадена от развалините в Турция, се превърна в талисман за своите спасители, предава Anadolu Agency, цитира Блиц.

Енказ е спасена от екипа на пожарната на Мардин, докато смелите мъже извършвали издирвателно-спасителни дейности в Нурдаъ - град в провинция Газиантеп.

A #cat, which was saved from the quake debris and was named 'Enkaz', became the mascot of the search and rescue team.



Firefighter Ali Cakas: It doesn't want to leave. I also see a sadness on it. I'll keep it here. Maybe the owner will come.#türkiyequakes #gaziantep #anews pic.twitter.com/YsaThoaHAg