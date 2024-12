Саркофагът на „истинския“ Дядо Коледа беше открит в църквата „Свети Николай“ в Анталия (ВИДЕО)

Саркофагът на Св. Николай, вдъхновил първообраза на Дядо Коледа, беше открит в едноименната църква в град Демре, Турция.

Ръководителят на разкопките доц. д-р Ебру Фатма Финдик, преподавател в катедрата по История на изкуството към университета „Мустафа Кемал“ в Хатай, сподели: „В рамките на проекта „Наследство за бъдещето“ на Министерството на културата и туризма на Турция, работим в 20-метрова двуетажна структура, граничеща с двора на църквата на юг“.

„Докато сондирахме, се натъкнахме на изненадващ саркофаг – това произведение, част от групата на недекорираните саркофази, е изработено от местен камък и има малко по-висок бъчвообразен покрив. Капакът, който образува полукръгла издатина откъм тясната страна, има дръжка. Подземната част на дългия около 2 м. саркофаг се предполага, че е висока около 1,5-2 м. Според първоначалните оценки приликата му с други саркофази в региона е поразителна. Освен това, преди да стигнем до саркофага, открихме и много фрагменти от теракотени маслени лампи и животински кости“, разкри доц. д-р Ебру Фатма Финдик.

Доц. д-р Ебру Фатма Финдик добави: „Смятаме, че за първи път се натъкваме на саркофаг, който е „на място“. Фактът, че беше открит в непосредствена близост до църквата, за която се предполага, че е гробницата на Свети Николай, може да означава, че това наистина е свещената област, която сме търсили. В рамките на проекта ще се радваме да завършим разкопките и реставрациите в района, където се намира саркофагът, и така допълнително да допринесем към развитието на туризма в страната ни“.

