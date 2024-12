Откриха вкаменелост на най-малката котка в света в Китай (СНИМКИ)

Археолози откриха в Източен Китай вкаменелост на най-малката известна досега котка, идентифицирана като изчезнал вид леопардова котка, съобщи Синхуа.

Тази котка е била толкова дребна, че е можела да се побере съвсем спокойно в дланта на човек.

Изследователите от Института по палеонтология и палеоантропология към Китайската академия на науките откриват фосила в пещера, в местността Хуалундун, намираща се в източната провинция Анхуей. Новият вид е наречен Prionailurus kurteni, или P. kurteni. Изследванията потвърждават, че леопардовата котка, домашната котка и котката манул (наричана още Паласова котка) имат общ прародител.

Archaeologists have unearthed the tiniest known cat fossil at an ancient human site in East China, identified as an extinct species of leopard cat. This diminutive feline was so petite that it could comfortably fit in the palm of one's hand. https://t.co/D1dqQR3y8b pic.twitter.com/CFZgpKgoFo — China Daily (@ChinaDaily) December 28, 2024

По-рано китайските учени са открили на археологическия обект десетки човешки вкаменелости, датиращи отпреди 300 000 години. Това са най-ранните вкаменелости, открити в Източна Азия, предава БТА.

„Остатъците от храната на древните хора в обекта Хуалундун може би са привличали плъхове, а също и тези малки леопардови котки“, казват авторите на изследването. „Не е ясно дали тези котки са били част от менюто на обитателите на пещерата Хуалундун, тъй като не откриваме следи от човешка намеса върху челюстната кост на фосила“, допълват те.

Archaeologists have unearthed the tiniest known cat fossil at an ancient human site in east China, identified as an extinct species of leopard cat. This diminutive feline was so petite that it could comfortably fit in the palm of one's hand https://t.co/ZwsS8QiIxM pic.twitter.com/kdyGekwlBw — China Xinhua News (@XHNews) December 27, 2024

Откриването на животински вкаменелости в местността Хуалундун може да помогне да се хвърли светлина върху начина на хранене и потенциалните заплахи, пред които са били изправени древните хора.

В проучването участват също и изследователи от Шведския природонаучен музей. Открит в края на 1988 г., обектът Хуалундун дава забележителни находки по време на непрекъснатите разкопки от 2013 г. насам. Тук са открити приблизително 20 отделни древни човешки фосила, над 400 каменни артефакта, както и над 80 фосила на гръбначни животни, припомня Синхуа.

The distinctive appearance of the Asian leopard cat



[📹 cascahexene]pic.twitter.com/quqx909Rpf — Massimo (@Rainmaker1973) May 9, 2024