Риана отпразнува рождения си ден в любимото си заведение (СНИМКИ)

Риана е във вихъра си след изпълнението си на Супербоул и официално навърши 35 години на 20-и февруари.



Естествено, РиРи посети любимото си заведение Giorgio Baldi в Санта Моника, а мястото беше отрупано с балони - всичко това за любимия им клиент.

Rihanna celebrating her birthday at Giorgio Baldi restaurant tonight 🎈🎉 pic.twitter.com/eahpHyqKwF

Нейният А$AP Rocky я поведе към празненството, а към тях се присъединиха Мелиса Форд, най-добрата приятелка на Риана, и брат ѝ Рори Фенти.

Мястото не би могло да бъде изненада за Риана или за някой от близките ѝ - Giorgio Baldi's е почти единственото място, което тя посещава, когато излиза да хапне.

Rihanna arriving at Giorgio Baldi for her birthday party last night 💖 pic.twitter.com/1zz9O1DjbO