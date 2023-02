Владимир Путин награди Стивън Сегал с орден "Дружба"

Отличието се присъжда за голям принос в развитието на международното културно и хуманитарно сътрудничество, се казва в указа

Руският президент Владимир Путин подписа указ за награждаването на американския актьор и специален представител на руската дипломация за хуманитарните връзки със САЩ Стивън Сегал с ордена "Дружба", предаде БТА.

Putin to award Steven Seagal the ‘Order Of Friendship’ for his contribution to developing international cultural and humanitarian cooperation.



Seagal is a Russian citizen. pic.twitter.com/uzj5Lg8KRZ