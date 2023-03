Дейв Грол готви без почивка 16 часа, за да нахрани над 500 бездомни

Дейв Грол показа за пореден път, че е жива легенда не само в рок музиката. Фронтменът на Foo Fighters вложи собственото си време и усилия, за да се отблагодари на своята общност, което е наистина впечатляваща проява на състрадание и подкрепа.

Миналата седмица Грол участва като доброволец в продължително барбекю в мисията "Надежда" в Лос Анджелис, на фона на продължаващите бури, които бушуват в Лос Анджелис и Южна Калифорния, съобщава Billboard.

Роуън Ванслийв, главен финансов директор на благотворителната спасителна мисия "Надежда в долината", публикува видео, което Грол е записал, за да подкрепи организацията в рамките на "Маратон за прекратяване на бездомността". Във видеото Ванслийв и колегата му Кен Крафт бягат от Лас Вегас до Лос Анджелис, за да съберат средства и да повишат осведомеността за своята кауза.

"По средата на нашето бягане получихме най-якото видео от Дейв Грол от Foo Fighters", написа Ванслийв под видеото на изпълнителя. "Той не само ни пожела късмет, но и сготви за стотици хора, които живеят в нашите приюти, в разгара на една от най-тежките бури. Имаме само и единствено любов и уважение към Дейв."

Грол се появява на събитието тихомълком около полунощ миналата сряда и прекарва 16 часа в лично готвене на ребра, бут, зелева салата, боб и други барбекю храни, съобщава TMZ. Грол е платил сметката и е донесъл собственото си домашно барбекю за целта.

На сутринта Грол е помогнал за сервирането на храната, която според съобщенията е нахранила общо около 500 души в мисията.

Лиз Олман Секуро сподели снимки на Грол, който готви в кухнята, и обясни, че го е направил, без да съобщи на пресата.

"И така, без да каже на никого, Дейв Грол донесе гигантското си барбекю и нахрани с месо и гарнитури 500 души в мисията "Надежда" в Лос Анджелис по време на бурите. Плати за всичко това. Работи 16 часа", пише тя. "Така че, когато извънземните дойдат тук и попитат "кой командва?", мисля, че ще ги заведем при Дейв Грол".

