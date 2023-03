Кой е най-малкият хотел в света? (СНИМКИ)

Когато старият ни автомобил повече не иска да работи, обикновено ние се отказваме от него. Но не така смята Мохамед "Абу-Али" Ал Малахийм. Той живее в пустинното село Ал Джая в Йордания и е превърнал своята очукана мъничка кола в хотел, съобщи NOVA. Да, хотел, при това имащ претенцията за най-малкия хотел в света. Това е "VW Beetle" - наречен така от своя собственик.

„Това село е моята родина, тук съм роден, тук съм израснал, тук съм живял“, казва Ал Малахим.

До голяма степен изоставен от жителите си, напуснали в търсене на по-модерен начин на живот, Ал Джая се намира близо до Ал Шубак, дом на внушителен замък от 12-ти век.

Посетителите на района се регистрират във хотел VW Beetle, откакто той отвори ръждясалите си врати, след като се "пенсионира" през 2011 г.

