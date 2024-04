Нов рекорд: Тейлър Суифт е първият изпълнител с 14 челни места в класацията Hot 100 на Билборд

Тейлър Суифт счупи още един рекорд с новия си албум “The Tortured Poets Department”, като стана първият изпълнител, който заема първите 14 места в класацията на Billboard Hot 100. Суифт счупи предишния си рекорд за най-много песни, които да претендират за челните места в класацията, който тя постигна с 10 песни от 2022 г. “Midnights”, които доминираха в класацията.

“Fortnight,” дуетът ѝ с Post Malone, оглавява класацията под номер 1 и се превръща в 12-ия ѝ топ в чарта. Тя се изравнява с шестия по брой №1 и изравнява от 49 на 59 топ 10 в кариерата си, което е най-много сред жените изпълнители. Освен това “Fortnight” си осигурява 76,2 милиона стрийма и става деветия ѝ No.1 в класацията за стрийминг, което е най-високото постижение сред жените.

Всички 31 песни попаднаха в Hot 100, а тя печели допълнително включване с “Cruel Summer”, която все още се задържа в класацията.

Освен с “Fortnight” тя влиза в топ 10 с “Down Bad”, “I Can Do It With a Broken Heart”, “The Tortured Poets Department,”“So Long, London,”“My Boy Only Breaks His Favorite Toys,”“But Daddy I Love Him,”“Florida!!!!” с участието на Florence + the Machine, “Who’s Afraid of Little Old Me?” и “Guilty as Sin?”

Тейлър Суифт вече засенчи Уитни Хюстън, Джанет Джексън и Стиви Уондър за най-много хитове в Hot 100, като 12 от тях са достигнали върха. Сега тя се изравнява със Supremes и Мадона и се намира зад Майкъл Джексън, Дрейк, Риана, Марая Кери и Бийтълс, които имат най-много №1 за цели 20 парчета.

Последните рекорди идват, след като “The Tortured Poets Department” дебютира на върха на Billboard 200 с 2,61 милиона еквивалентни на албум единици, което е вторият най-голям дебют за всички времена (след “Adele - “25”). Тя също така постави рекорд за най-голям брой стрийма в историята за една седмица с 891,37 милиона стрийма.

Тейлър ентусиазирано реагира на продажбите на албума си в социалните мрежи: “Умът ми е разтърсен. Напълно съм замаяна от любовта, която показахте към този албум. 2,6 млн. 2,6 млн. Благодаря ви, че слушате, стриймвате и приемате Tortured Poets в живота си. Вече се чувствам толкова запалена да се върна към турнето, но вие правите ТОВА?? 9 май не може да дойде достатъчно скоро.", визирайки първата дата от европейската част от турнето ѝ "The Eras Tour". То започва на 9 май в Париж.