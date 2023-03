Откриха бяло тигърче, захвърлено до кофа с боклук в Атина (ВИДЕО)

Откриха малко бяло тигърче, изоставено до контейнер за боклук в гръцката столица Атина. Животното е на четири месеца. То е намерено от служители на зоопарка в Атина, информира NDTV.

Според гръцките власти и управата на зоологическата градина животното е жертва на незаконна търговия и е пристигнало в страната нелегално.

"Ясно е, че става дума за незаконна търговия с животни. Някой я е купил, не е могъл да се грижи за нея, защото е парализирана, и е решил да я захвърли извън зоологическия парк "Атика", казва Жан-Жак Лесюр, основател на зоологическия парк "Атика".

Rare White Tiger Cub Found Among Garbage Bins Near Athens https://t.co/yBVjKyvhnY via @greekreporter pic.twitter.com/IvqRnKFlqH