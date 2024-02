Скандал в Гърция заради филм, показващ Александър Македонски като хомосексуалист (ВИДЕО)

Новият сериал за Александър Велики предизвика скандал в Гърция. Министърът на културата Лина Мендони разкритикува продукцията на Netflix и я определи като „изключително некачествена“, а съдържанието ѝ като „изпълнено с исторически неточности".



Коментарите на Мендони за „Александър: The Making of a God” бяха предизвикани от представянето на романтичната връзка между Александър Велики и неговия довереник и приятел Хефестион. В статия в „Елефтерос типос“ действието е наречено „изопачаване на истината”.

Твърди се, че филмът „Александър“ на Оливър Стоун от 2004 г. е започнал пропагандна кампания за хомосексуалността на историческата личност. По отношение на показаните в сериала отношения между Александър и Хефестион, Мендони каза: „В източниците не се споменава, че те надхвърлят границите на приятелството“.



Председателят на християнската православна крайнодясна политическа партия „Ники" Димитрис Нациу нарече сериала „жалък, неприемлив и неисторически" и заяви, че според него лентата цели „подсъзнателно да внуши идеята, че хомосексуалността е била приемлива в древността - елемент, който няма никакво основание”.



Понятието за любов в древността е широко и многоизмерно. Не можем да тълкуваме нито практиките, нито лицата, действали преди 2300 години, по нашите собствени мерки, по нашите собствени норми и предположения. В продължение на 2300 години Александър Велики никога не се е нуждаел, нито пък сега се нуждае, от намесата на някой непоискан защитник на историческата му памет или още повече - на неговата личност и морален авторитет, категоричен е Нациу.

