Оцеляла от Холокоста стана TikTok звезда (ВИДЕО)

Това Фрийдман, оцеляла от Холокоста, е на 85 години и благодарение на 17-годишния си внук се превърна в звезда в "ТикТок", разказва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В хола в семейния дом в Мористаун, щата Ню Джърси, той записва кратки видеа на своята баба, която разказва за живота си през 1944 г. и 1945 г., когато, едва шестгодишна, е била в концентрационния лагер Аушвиц в окупираната от нацистите Полша. Тя говори и за преживяванията си преди и след своя престой в лагера.

Видеата в акаунта ѝ са събрали над 75 милиона гледания, откакто двамата са започнали да ги публикуват през септември 2021 г.

"Наистина имаше лавинообразен ефект", каза Фрийдман. По-късно двамата осъзнали, че това е страхотен начин за младите хора, които не четат книги или не харесват уроците в училище, да слушат и да научават за Холокоста.

