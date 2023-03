Изправят пред съда мъж, станал баща на над 550 деца

Нидерландски донор на сперма е изправен пред съд, за да му се попречи да стане баща на още деца.

Предполага се, че 41-годишният мъж от Хага е станал баща на поне 550 деца по целия свят.

Жена, която е заченала дете през 2018 г. с помощта на неговата дарена сперма, застава зад съдебния иск заедно с фондация "Доноркинд" - организация, която защитава правата на децата на донорите.

Според фондацията мъжът - наречен Джонатан М. в нидерландската преса - е дарил спермата си на поне 13 клиники в Нидерландия и в чужбина.

Според правилата един човек може да дари сперма за не повече от 25 потомци или за 12 семейства, за да се предотвратят кръвосмесителни връзки и да се защити психическото здраве на децата донори.

"Ако знаех, че той вече е станал баща на повече от сто деца, никога нямаше да избера този донор", се казва в изявление на майката, която е започнала производството срещу него.

"Когато се замисля за последиците, които това може да има за детето ми, усещам неразположение и ставам несигурна за неговото бъдеще: колко още деца ще се добавят?"

"Обръщането към съда е единственият начин да защитя детето си", продължава тя.

Мъжът вече беше включен в черния списък на Нидерландия през 2017 г., след като стана ясно, че има повече от сто деца от донори.

Тогава Нидерландското дружество по акушерство и гинекология (NVOG) призова всички банки за сперма и клиники незабавно да спрат да използват неговата сперма.

Твърди се, че Джонатан М. е продължил да извършва донорство в чужбина и по незаконни канали.

Фондация "Доноркинд" твърди, че донорът се свързва с бъдещи майки чрез социалните медии, за да предложи спермата си под масата.

Твърди се, че той е излъгал за броя на децата, на които е станал баща чрез банки за сперма, пише БГНЕС.

Според адвоката на фондацията Марк де Хек донорът е нарушил споразуменията с клиниките и с бъдещите родители, които са разчитали на ангажимента му да зачене само до 25 деца.

"Донорът е дал приоритет на желанието си да се възпроизвежда и поведението му представлява заплаха за психическото и физическото благополучие на децата донори", казва де Хек.

