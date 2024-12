Принц Хари и Меган Маркъл пуснаха коледната си картичка с невиждани СНИМКИ на децата им

Принц Хари и Меган Маркъл разкриха своята коледна картичка за 2024 година – топъл и усмихнат кадър, в който присъстват и децата им, Арчи (5 г.) и Лилибет (3 г.). Снимката, която е част от колекция от шест кадъра, улавя магията на семейния миг – малките Арчи и Лили тичат към родителите си с вълнение и радост.

На кадъра Меган сияе, докато се усмихва към Арчи, а Хари посреща Лилибет с усмивка, което потвърждава наскорошните му коментари за дългата ѝ коса – същински огненочервен нюанс, като този на по-големия ѝ брат.

"От името на канцеларията на принц Хари и Меган, херцога и херцогинята на Съсекс, Archewell Productions и Archewell Foundation," гласи посланието на картичката. Колекцията включва още пет кадъра от пътуванията на двойката до Нигерия и Колумбия по-рано тази година. „Желаем ви весели празници и щастлива нова година,“ завършват пожеланията на семейство Съсекс.

За почитателите на кралското семейство това е рядка възможност да зърнат Арчи и Лилибет. Децата на Хари и Меган за последно бяха показани пред широката публика в документалния сериал "Harry & Meghan" на Netflix, който излезе през декември 2022 г.

Въпреки че се отказаха от задълженията си като работещи членове на кралското семейство преди почти пет години, принц Хари и Меган продължават традицията да споделят снимка от коледната си картичка, подобно на останалите членове на британската монархия. Миналогодишната картичка включваше усмихнат кадър на двойката от игрите Invictus в Дюселдорф – Хари в елегантна комбинация от черна риза и сако, а Меган в стилна тъмнозелена рокля с паднали рамене.

Въпреки очакванията на публиката, семейството невинаги включва децата си в празничните си картички. По-рано тази година близък до двойката източник сподели пред People, че Хари е особено внимателен към публичността на децата си.

