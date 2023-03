Откриха черна дупка над 33 млрд. пъти по-тежка на Слънцето

Черна дупка с маса около 33 млрд. пъти над тази на Слънцето е открита от британски астрономи, съобщи Пи Ей Мидиа/ДПА.

Учени от университета на Дърам, цитирани от БТА, казаха, че черната дупка е една от най-големите, наблюдавани някога.

Изследователите описват откритията си, публикувани в специализираното издание "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", като "изключително вълнуващи".

"Тази черна дупка, която е с приблизително 30 милиарда пъти над масата на нашето Слънце, е една от най-големите, засичани някога и в горната граница на нивата, за които смятаме теоретично, че могат да достигат черните дупки, така че това е изключително вълнуващо откритие", каза ръководителят на изследването д-р Джеймс Найтингейл от Факултета по физика на университета на Дърам.

