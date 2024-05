Гордън Рамзи отваря най-високия ресторант в Лондон

Британският ресторантьор и известен готвач Гордън Рамзи ще разшири империята си с пет нови обекта в Лондон, като всички ще се намират в една сграда, а един от тях ще бъде най-високият ресторант в града, предаде Пи Ей мидиа/ДПА.

През февруари Разми ще отвори Lucky Cat на 60-ия етаж в офис сградата 22 Bishopsgate - най-високата бизнес сграда в Лондон. Там ще се предлага меню, вдъхновено от азиатската кухня, с 360-градусова гледка към Лондон. Заведението ще се разшири до Lucky Cat Roof Terrace за коктейли и забавления на покрива на зданието до 3 ч. сутринта.

22 Bishopsgate is proud to announce that Gordon Ramsay Restaurants will open what will be the UK's highest building top bar and restaurant offering here at 22 Bishopsgate.



Photo Credit: Gordon Ramsay Restaurants pic.twitter.com/WVZPuh1zSI