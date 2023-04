Ди Каприо свидетелства по дело за финансови престъпления срещу рапър от "Фюджийс"

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо свидетелства по делото срещу бившия рапър от "Фюджийс" Прас Мишел, обвинен в заговор за превод на средства от малайзийски фонд към кандидатпрезидентската кампания на Барак Обама в САЩ през 2012 г., съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Според прокуратурата Мишел е участвал в заговор с малайзийския бизнесмен Джо Лоу за трансфер на средства от малайзийския държавен фонд 1MDB към кампанията на Обама чрез отделни донори. Обвинението твърди, че около 100 милиона щатски долара са преведени чрез Мишел, който е на 50 години, от Ню Йорк. Той твърди, че е невинен. Делото започна в Ню Йорк в четвъртък.

Рапърът е съосновател на влиятелната през 90-те години на миналия век хип-хоп група "Фюджийс" заедно с Лорин Хил и Уайклиф Жан, известна с хитовете си "Ready or Not" и кавъра "Killing Me Softly With His Song".

