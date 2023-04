Супермен отнел девствеността на Брук Шийлдс

Брук Шийлдс разкри, че е загубила девствеността си от Супермен - актьорът Дийн Кейн, когато е била на 22 години.

Актрисата, която сега е на 57 години, призна, че е съжалила за представянето си под постелите и каза, че веднага е избягала от стаята гола, пише "Daily Mirror".

Брук и Дийн излизаха, когато и двамата бяха студенти в Принстънския университет, като Брук каза, че се интересувала повече от любовта и отдадеността на връзката им.

