Ребел Уилсън загубила девствеността си на 35 години

Ребел Уилсън разкрива в предстоящата си мемоарна книга “Rebel Rising”, че е загубила девствеността си на 35-годишна възраст, и споделя историята си, за да успокои феновете си, че “не всеки трябва да губи девствеността си като тийнейджър”

„Хората могат, а и трябва да изчакат, докато са готови, или докато станат малко по-зрели. И мисля, че това може да е положително послание. Очевидно не е нужно да чакате, докато навършите 30 като мен, но не трябва да изпитвате натиск като млади.“

44-годишната актриса, която в момента е сгодена за дизайнерката Рамона Агрума, разкри, че като тийнейджърка се е чувствала “неудобно” да говори за секс и дори е излъгала, че е направила секс за първи път на 20 години.

