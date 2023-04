Мел Гибсън почете паметта на актьорa Христо Живков

Продуцентът, режисьор и съсценарист на „Страстите Христови“ Мел Гибсън изказа съболезнованията си за Христо Живков - една от звездите в неговия блокбъстър от 2004 г. Българинът почина преди дни в Лос Анджелис след дълга битка с рака, припомня NOVA.

„Моят скъп приятел Христо загуби своята героична битка с рака. До последния момент той беше изпълнен с надежда и духът му беше силен“, каза Гибсън. „Ще ми липсва, но знам, че страданието му е приключило. Бог да го пази“, пише холивудската звезда в изявление до deadline.com.

