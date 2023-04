Стана ясна причината за смъртта на актьора Франк Валелонга младши

Актьорът Франк Валелонга младши, който участва в спечелилия награда "Оскар" филм "Зелената книга", е починал от свръхдоза фентанил и кокаин, предаде Асошиейтед прес, като цитира съдебни медици от Ню Йорк, предава БТА.

Валелонга (60 г.) беше открит мъртъв през ноември м.г. на тротоар в Бронкс. Обадилият се на телефон 911 казал, че е видял тялото му близо до фабрика.

