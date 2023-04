Кое е най-ниското куче в света? (СНИМКА)

Представител на породата чихуахуа се превърна в най-ниското живо куче в света, предаде ЮПИ.

Домашният любимец на жена от американския щат Флорида беше официално обявен за най-ниското куче в света от Световните рекорди на „Гинес“.

Височината на малкото чихуахуа е около 9 сантиметра, пише БТА.

Say hello to the shortest dog in the world, Pearl 🐶 https://t.co/8lVcgmMOXs