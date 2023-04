Джеръми Ренър с първа публична поява след инцидентa със снегорин (ВИДЕО)

Американският актьор Джеръми Ренър показа впечатляващо възстановяване на премиерата на своя нов сериал вчера, приблизително четири месеца след като претърпя животозастрашаващ инцидент със снегорин, предаде АП.

Звездата от „Отмъстителите“ беше заобиколена от семейството и феновете си по време на премиера на сериала „Ренървации“ в Лос Анджелис. Той позира за снимки и даде интервюта, като на моменти разчиташе на бастун и скутер за колене, пише БТА.

MIRACULOUS RETURN ✨ Jeremy Renner attended the premiere of his new Disney+ series following his near-fatal snowplow accident. He was surrounded by family and at one point, he flashed photographers a thumbs up sign while moving down the carpet. https://t.co/N9X4Ahcggj pic.twitter.com/ZdqP6tQVZh