Започна излъчването на сериал за живота на кралица Максима (ВИДЕО)

Започна излъчването на сериала за живота на нидерландската кралица Максима, съпруга на крал Вилем-Александър, съобщи АФП. Първият епизод на телевизионната продукция "Максима" беше излъчен през уикенда.

Смята се, че над 700 000 зрители са гледали епизода, който е приет добре и от публиката, и от критиката.

Сериалът се разпространява от стрийминг платформата "Видеоланд" (Videoland). Първият сезон ще включва шест епизода.

Premiere of Máxima, the Dutch answer to The Crown, is celebrated with renewal for second series – as Queen Máxima herself dazzles at state banquet in Amsterdam https://t.co/3LpluJWOKM pic.twitter.com/SHobaDuYEG