Затворник е изяден жив от дървеници в Атланта, твърди семейството му (СНИМКИ)

В най-богатата страна в света можете да умрете като през Средновековието, погълнати от дървеници, в мръсна, тъмна и задушлива килия.

В Атланта, Джорджия, 35-годишният афроамериканец Лашон Томпсън, който е арестуван за юмручен бой, беше намерен мъртъв в килията си, вероятно - както се изрази адвокатът на неговото семейството - "изяден жив от дървеници", завъдили се в това, което технически трябва да бъде легло, но е ръждясала, зловонна плоча, заобиколена от боклук.

Условията в „клетката“ били толкова отвратителни, че пазачът на затвора трябвало да носи предпазен костюм, като тези, използвани в атомните електроцентрали, за да избегне заразяване с нещо опасно.

На почернелия под на килията са забелязани пластмасови лъжици, чифт мръсни чехли и парчета хартия. Столът е кръгла метална седалка, като онези, на които се сяда за паспортни снимки, но покрита с одеяло с дебел слой мръсотия. Жертвата е настанена в психиатричното отделение на затвора на окръг Фултън, тъй като е установено, че има психични проблеми, но въпреки това Томпсън се е намирал в добро физическо здраве, когато е бил въдворен в затвора.

These are the conditions of the Fulton County Jail, where Lashawn Thompson was found dead, covered in lice and feces. At the time of his death, over 90% of his unit was severly malnourished. EVERY person had lice or scabies.



He was 35 years old. pic.twitter.com/OnQYGgo4ZL