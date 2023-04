След "Хари Потър" и "Здрач" ще бъде превърнат в сериал

Популярните отпреди повече от десетилетие романи „Здрач“ на Стефани Майер са в ранна разработка в Lionsgate TV, за да бъдат превърнати в потенциален телевизионен сериал, потвърди ET.

Според The ​​Hollywood Reporter продуцентът на "Tell Me Lies" Шиниъд Дейли ще напише сценария за проекта.

Все още не е ясно дали поредицата ще бъде директна адаптация на романите на Майер, които вдъхновиха многомилиардния франчайз от пет филма, или събитията от историята, както и героите, ще бъдат променени.

Твърди се, че Майер участва в работата по сериала, допълва "Телеграф".

Романите на Майер „Здрач“ са поредица от четири фантастични романтични романа, публикувани всяка година от 2005 г. до 2008 г.

Разказани основно от гледната точка на Бела Суон, книгите отразяват нейната бурна любовна история с вампира Едуард Кълън.

През 2020 г. Майер издава Midnight Sun, който преразказва събитията от първата книга, "Здрач", но през гледната точка на Едуард.

Нейните романи породиха популярните филми от сагата „Здрач“, издадени от Summit Entertainment от 2008 до 2012 г., които направиха известни Кристен Стюарт, Робърт Патинсън и Тейлър Лаутнър.