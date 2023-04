Ленивци носят антибиотика на бъдещето в козината си?

Изследовател смята, че може да открие нови антибиотици в Коста Рика, изучавайки бактериите в козината на ленивците, след като е забелязал, че тези тропически животни никога не се разболяват, предаде Франс прес.

Според Макс Чавария от университета на Коста Рика ленивците имат уникален биотоп от насекоми, водорасли и бактерии в козината си, които изглежда ги предпазват.



"Ако някой изучава козината на ленивец, ще види движение - молци, различни видове насекоми. Очевидно е, че когато има съжителство на много видове организми, трябва да има система, която да ги контролира", казва Чавария, цитиран от БТА.

В хода на изследванията си ученият доказва, че това са микроорганизми, способни да произвеждат антибиотици, които позволяват да се регулира наличието на патогенни агенти в козината на ленивците.

"Става въпрос за бактерии, принадлежащи към родовете Rothia и Brevibacterium", обяснява ученият, който публикува резултатите от изследванията си в сп. "Environmental Microbiology".

Въпросът обаче е дали тези антибиотици имат бъдеще в човешката фармакопея.

