Шакира се забавлява с Луис Хамилтън в Маями (СНИМКИ)

Шакира е била забелязана на вечеря с Луис Хамилтън в Маями.



В интернет пространството се появи видео, на което се вижда как певицата и автомобилният състезател са в популярен ресторант в Маями. Шакира върви из ресторанта и се забелязва как приближава масата на Хамилтън. Там се вижда и друг мъж, който се обръща, когато изпълнителката приближава. Луис се усмихва, докато двамата с Шакира се поздравяват. Той изглеждал щастлив, че вижда певицата, коментират от "The Sun".

Shakira and Lewis Hamilton were spotted in restaurant Cipriani in Miami pic.twitter.com/FXYyt38KWl