Нигерийка готви 100 часа без прекъсване и постави нов световен рекорд (ВИДЕО)

Нигерийски готвач постави нов световен рекорд за най-дългото време, прекарано в готвене без прекъсване, съобщиха АП и Ройтерс.

Хилда Баси започна своя опит да подобри световния рекорд за най-дългото време, прекарано в продължително готвене миналия четвъртък. Предишният рекорд от 87 часа и 45 минути държеше индийския готвач Лата Тондон.

Nigerian chef Hilda Effiong Bassey has become a national sensation after cooking nonstop for 100 hours, in an attempt to set a world record. https://t.co/tZx8xjGVeH pic.twitter.com/6dyFpwhZ5e