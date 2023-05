Изкуствен интелект се опита да измами филмова компания от името на Бенедикт Къмбърбач

Филмова компания е била атакувана от измамници, използващи гласов "клонинг" на актьора Бенедикт Къмбърбач, създаден от изкуствен интелект, разкриват от компанията пред DailyMail. Фалшивият Къмбърбач изразил желание да участва в техен филм, за което поискал предварителен хонорар от 250 000 долара. Гласът, който се обадил, за да обсъдят сделката, бил "зловещо убедителен" и в началото те били сигурни, че разговарят с истинския актьор. "Това беше на 100 процента гласът на г-н Къмбърбач", уверява изданието Боб Уилям, сценарист и режисьор в Peabody Films – продуцентска компания, базирана в Малага, Испания.

Когато обаче след няколко телефонни разговора представящият се за звездата от "Шерлок" и "Доктор Стрейндж" и неговият "агент" отказват лична среща, от компанията заподозират измамата. Освен това осъзнават, че номерът, от който им звъни "Къмбърбач" е с прекалено много цифри.

За Peabody Films всичко започва с имейл от щаба на актьора. За тях това е като сбъдната мечта: Бенедикт Къмбърбач очевидно е прочел сценария за предстоящия им филм и се интересува от обсъждане за потенциално участие с роля в него. "Докато четем по-нататък, не можехме да повярваме на късмета си. Един от най-талантливите актьори на нашето време се обръща към нас и проявява интерес към нашия проект", разказва Боб Уилям. Но по-късно, с уговорените телефонни обаждания, "бяхме шокирани и разочаровани да открием, че сме били жертва на програма за изкуствен интелект, представяща се за известен актьор", продължава той. Режисьорът казва, че това е "пример за нарастващата сложност на технологията ИИ и нейния потенциал да заблуждава". Фалшивият Къмбърбач ги накарал да се усъмнят в автентичността му и с това, че не отговорил на въпроса откъде е намерил да прочете сценария.

Уилям смята, че са били набелязани, тъй като са малка продуцентска компания и като такава измамниците са предполагали, че не биха имали ресурсите да проверят подробностите.

Peabody Films е независима продуцентска компания, основана от емблематичния британски кинорежисьор Барни Платс-Милс, известен с филми като Bronco Bullfrog и Private Road. След смъртта му през 2021 г. компанията продължава да продуцира игрални филми, включително The Way We Are и The Way We Were, планирани за пускане през 2024 г.

По-рано тази година изследователи на Microsoft демонстрираха модел на изкуствен интелект, трансформиращ текст в говор, който може да синтезира нечий глас от трисекундна аудио проба, припомня "Сега". Моделът VALL-E може да запази емоционалния тон на „оригинала“ и може да бъде накаран да каже абсолютно всичко, като неговите създатели предполагат, че може да се използва за създаване на аудио съдържание, написано от друг изкуствен интелект.

Фирмата за киберсигурност McAfee е установила, че в САЩ, Обединеното кралство, Франция, Германия, Япония, Австралия и Индия вече 10% от хората са били мишена на гласова измама с изкуствен интелект. При това измамите показват забележителна ефективност, като 78% от тези, към които са били насочени, са загубили средства в резултат на тях.