Земята има още един естествен спътник освен Луната (СНИМКИ)

Земята има още един спътник, показват нови космически открития. Тази нова луна се нарича "квазилуна". Тя е космическа скала, която обикаля около Земята, но е гравитационно свързана със Слънцето, предава vesti.bg, позовавайки се на DailyMail.

Квазилуната, наречена 2023 FW13, е открита от експерти с помощта на телескопа Pan-STARRS на върха на вулкана Халеакала в Хавай и е една от малкото известни квазилуни.

Експертите смятат, че древният космически спътник е бил в близост до Земята от 100 г. пр. Н. е. и ще продължи да обикаля около нашата планета поне още 1500 години, до 3700 г. сл. Хр. За щастие, нито 2023 FW13, нито подобна квазилуна, наречена 469219 Kamoʻoalewa, се смята, че представляват опасност за хората на Земята.

2023 FW13 е квазилуна - подкатегория близки до Земята астероиди, които обикалят около Слънцето, но остават близо до Земята.

Квазилуните следват елиптични (не съвършено кръгли) орбити около Слънцето, които са много подобни на земните. Те често изглеждат така, сякаш обикалят около Земята, като Луната, но всъщност остават гравитационно свързани към Слънцето, а не към Земята. Поради тази причина те получават префикса „квази“.

2023 FW13 е различна от нашата Луна, защото обикаля доста извън „сферата на Хил“ на Земята - регионът около планетарно тяло, където собствената му гравитация е доминиращата сила, привличаща спътниците. Сферата на Хил на Земята има радиус от 1,5 милиона км, докато радиусът на 2023 FW13 от Земята е доста по-голям – около 2,6 милиона км.

„Размерът на примката – около 0,18 астрономическа единица в радиус – е толкова голям, че Земята по същество не играе никаква роля в нейното движение. 2023 FW13 не е свързана по никакъв начин със Земята, освен случайно“, казва пред Sky&Telescope Алън Харис, старши научен сътрудник в Института за космически науки в Боулдър, Колорадо.

