Мъж оцеля по чудо след повече от 250 ужилвания от пчели убийци

60-годишният Джон Фишер се разхождал с кучето си Пипин в квартала в град Флорънс, когато чул рояк пчели да се приближава. Докато Пипин успял да избяга, Фишер, който бил в инвалидна количка, бил настигнат от рояка, когато инвалидната му количка се преобърнала, пише vesti.bg, позовавайки се на livescience.

Фишер бил лекуван в болницата, където му дали морфин, преди да премахнат жилата. Той споделя, че лекарите са открили повече от 250 жила в тялото му. Фишер бил изписан от болницата и сега се възстановява от стотиците ужилвания по ръцете, очите, устата, ушите, краката и гърба.

Според изследванията, пчелите убийци, известни също като африканизирани пчели, били виновни за атаката. Имайки предвид ужасяващото прозвище на насекомите, е забележително, че Фишер е оцелял след подобна атака.

A man says he was attacked by killer bees last week while he was out with his dog. https://t.co/XAOyTjfIt5