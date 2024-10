Абсурдна мода в Русия: Тийнейджъри се обличат като животни и нападат случайни минувачи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Тийнейджъри, облечени като бозайници, ходят на четири крака нападат хора по улиците като част от абсурдна нова мода. Новата тенденция се е зародила в Русия и премина към други съветски републики, където децата ръмжат, лаят, мяукат и дори се нападат едни други в опит да имитират животинското поведение.

Наричани "квардобъри", тези хора копират поведението на животните, като движения и звуци, докато носят елементи от облеклото като животински маски, лапи и опашки. Това се превърна в много популярна тенденция в много части на Русия и бившия Съветски съюз.

❗️🇷🇺In Russia,it will be forbidden to advertise "quadrobing" on social networks and in public,and parents will be fined up to 5 thousand rubles for walking children on all fours.



Such amendments are being prepared in the State Duma.👏



In addition,they introduce penalties for… pic.twitter.com/mIxIkOXnOR