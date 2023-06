Скандал с новата "Мисис Русия", искат да върне короната (СНИМКИ)

Снимки на Мисис Русия взривиха мрежата само два дни, след като тя грабна короната за красота на конкурса "Мисис Русия" 2023.

Моделът и певица Наталия Оскар бе обявена за най-красивата омъжена жена в Москва, като отвя останалите 82 участнички в конкурса, който се проведе на 5-и юни. Всяка кандидатка трябваше да дефилира в национална носия, демонстрираща красотата на родния край, по бански, както и с официална рокля.

Natalia Oskar is the new Mrs. Russia World 2023, no, it's not a joke, she won the title yesterday. Here she is :) pic.twitter.com/PLaVUSWkyQ

Потребители в Twitter бяха шокирани от избора на новата миска, като сравниха кадрите от конкурса с предишни нейни обработени до неузнаваемост снимки. Последваха стотици обидни коментари по адрес на Наталия Оскар, пише "Телеграф"

