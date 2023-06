Меган Фокс облече синовете си като момичета и си навлече критики (СНИМКИ)

Актрисата Меган Фокс понесе огромна критика заради външния вид на синовете си. Те са от бившия ѝ съпруг Браян Остин Грийн.

Красавицата беше заснета по време на разходка с момчетата - Ноа, Боди и Джърни, които бяха гримирани и облечени с женски дрехи. Визията на децата провокира остри реакции в социалните мрежи и медиите зад Океана, а най-големият критик на Меган Фокс - режисьорът Роби Старбък, я нарече вещица.

@meganfox has 3 boys that all dress like girls. It’s just a coincidence, I’m sure. #MeganFox pic.twitter.com/WhxJoHFxsJ