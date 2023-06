74-годишна монахиня е шеф на пивоварна (СНИМКИ)

Тази монахиня служи на Господ и обича бирата: историята на 74-годишната сестра Дорис от манастира Малерсдорф е изумителна и вдъхновяваща. Сестра Дорис вари бира от близо 50 години и е единствената монахиня в Германия, която ръководи пивоварна, пише Deutsche Welle.



Манастирът Малерсдорф в Бавария е добре известен във федералната провинция. Но много по-известна е една от неговите обитателки: монахинята Дорис Енгелхард. 74-годишната сестра Дорис вари бира вече близо пет десетилетия.



Тя не може да си представи нито ден без традиционната германска напитка. Сестра Дорис пие бира не само сутрин, но и през другото време. За обяд или вечеря тя винаги похапва свинското си джоланче с вкусна бира. "Не мога да ям джолан с чай от лайка", казва монахинята.

Дорис Енгелхард обича не само да пие бира, но и да я произвежда и го прави успешно вече 48 години. Пивоварната към баварския манастир не е голяма, но е единствената в Германия (някои твърдят, че и в света), която се ръководи от монахиня.



Важно е да се отбележи, че Дорис преди не се е интересувала нито от бирата, нито от пивоварството. Монахинята мечтаела да изучава земеделие. Но манастирът, в който избрала да служи като монахиня, се нуждаел от специалисти в областта на пивоварството. И навремето Дорис била обучена на това важно умение. За пръв път тя опитала бира, когато се явила на последните си изпити.



И въпреки че тя била единствената жена в курса по пивоварство, в историята жените далеч не са били изключение в тази професия. Някога това е било част от обичайните задължения на домакините. Жените варят бира от почти седем века. Едва след индустриализацията мъжете поемат тази задача.

Любовта към бирата и към Господ

Дорис е родена през 1949 година. Когато станала на 12 години, решила да постъпи в интерната към манастира Малерсдорф. След като завършила образованието си, Дорис започнала да се обучава и за пивоварка.



Но защо решила да стане монахиня? Една съдбоносна среща играе ключова роля - с главната монахиня в манастира, която била медицинска сестра по образование и отишла да прегледа майката на Дорис. Тя отворила очите на момичето за нейното призвание. После тя била сигурна - трябва да прекара живота си в услуга на Господ.



В баварския манастир сега има 400 монахини. Още 200 души работят в манастира и помагат на жените в поддръжката. Манастирът си има своя пекарна, месарски магазин и пивоварна.



Дорис обича светлата бира. Годишно в пивоварната на манастира се произвеждат почти 3000 хектолитра. И още 800 литра лимонада. Една трета остава в манастира, а останалото се продава.



В 5,30 ч. сутринта Дорис прави сутрешната си молитва. В 7 часа започва работа. Тя няма никакво намерение да се пенсионира. "Само Бог знае колко дълго ще се занимавам с това", казва Дорис.

