Хиляди посрещнаха лятното слънцестоене край Стоунхендж (ВИДЕО)

Друиди, хипита, костюмирани вещици и магьосници, местни жители и туристи се събраха край Стоунхендж в Южна Англия, за да посрещнат изгрева на Слънцето и да се забавляват заедно, съобщи Асошиейтед прес.

Те останаха около паметника цяла нощ, за да посрещнат най-дългия ден в Северното полукълбо.

В цяла Великобритания цари оптимизъм, тъй като лятото започва официално. Неслучайно в сряда отваря врати и близкият фестивал Гластънбъри, едно от най-големите музикални събития в света. Предполага се, че и Стоунхендж, и Гластънбъри са разположени на лей линии – положителни и отрицателни енергийни линии, които се движат по земната повърхност.

За хилядите хора, които се отправят на поклонение към Стоунхендж, на около 128 км югозападно от Лондон, това е нещо повече от очакване на Елтън Джон в Гластънбъри или на няколко бири на слънце, пише БТА. За друидите, съвременни спиритуалисти, свързани с древния келтски религиозен орден, Стоунхендж има многовековно значение. Те изпълняват ритуали на разсъмване за слънцестоенето в традиционните си бели одежди. Всичко това е свързано с цикъла на живота, смъртта и прераждането.

Само през тази нощ на поклонниците е позволено да останат вътре в каменния кръг. Други пеят или свирят на акустични китари. Алкохолът е забранен, както и озвучаването.

Стоунхендж е символ на британската култура и история и продължава да бъде една от най-големите туристически атракции в страната. Това е един от най-известните праисторически паметници в света, признат за световно културно наследство. Изграден е на няколко етапа преди 5000 години, като уникалният каменен кръг е издигнат през късния неолит около 2500 г. пр. н. е. Известно е, че някои от камъните, т.нар. сини камъни, идват от хълмовете Пресели в Югозападен Уелс, на близо 240 км, но произходът на други остава загадка.

