Кейти Пери обърка знамето на Англия и стана за смях

Фенове се подиграха на Кейти Пери за това, че е използвала грешен флаг в публикация в социалните мрежи, в която подкрепя Англия на финала на Евро 2024.

Изпълнителката на "Roar", чийто сингъл за завръщане е затънал в противоречия, показа подкрепата си за "Трите лъва" преди мача срещу Испания в неделя вечер (14 юли), в който отборът на Гарет Саутгейт претърпя поражение с 2:1.

Katy Perry lampooned for using wrong flag in Euro 2024 post https://t.co/ObyMW1wqtS