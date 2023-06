Учени откриха рядък вид палма, която цъфти под земята (СНИМКИ)

Изследователи откриха рядък вид палма, която цъфти под земята, съобщи ДПА.

Експерти от Кралската ботаническа градина в Кю нарекоха новооткритото растение Pinanga subterranea, което идва от латинската дума за „подземен“.

Растението е добре познато за местните жители на тропическия остров Борнео в Югоизточна Азия, които ядат неговите яркочервени, сладки и сочни плодове. Досега обаче то беше останало незабелязано от учените, които към днешна дата са описали около 300 различни вида палми на острова.

„Изучавам палми от 30 години и съм изумен как продължават да ни изненадват“, каза Уилям Бейкър, старши изследовател в Кралската ботаническа градина в Кю. „Тази неочаквана находка поставя много повече въпроси, отколкото дава отговори. Какво представлява опрашването на палмата? Как опрашителите намират цветовете под земята?“

Видът Pinanga subterranea е най-новото попълнение към семейството на откритите досега 2500 вида палми. Учените са установили, че до половината от тези растения може да са застрашени от изчезване.

Палмата вирее из първичните тропически гори на Западен Борнео, като пресича и държавните граници от Саравак в Малайзия до Калимантан в Индонезия.

