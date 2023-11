Рядък син диамант беше продаден за почти 44 млн. долара (ВИДЕО)

Най-големият наситеносин диамант без вътрешни дефекти, предлаган на търг, беше продаден за почти 43,8 милиона щатски долара от "Кристис" в Женева, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Камъкът, известен като "Кралско синьо", е инкрустиран в пръстен и е сред най-редките, откривани досега. Големината му е 17,6 карата. Предварителната му оценка беше до 50 милиона щатски долара.

The largest internally flawless fancy vivid blue diamond ever put up for auction sold for a staggering $43.8 million at a Christie's sale of rare jewels in Geneva https://t.co/zgIrCpcVmz pic.twitter.com/6LUPJqW4hd