Дейвид Бекъм разкри единственото нещо, от което се срамува (СНИМКИ)

Дейвид Бекъм е от онези мъже, които не се страхуват да изпробват различни визии по време на публичната си кариера. Той никога не се е страхувал да експериментира с косата си - от конска опашка до побеляла руса коса.

Въпреки това 48-годишният бивш футболист разкри единствената прическа, за която съжалява - тази, която носеше преди срещата си с Нелсън Мандела през 2003 г., предава vesti.bg.

Спортистът реши да си направи плитки по време на почивка във Франция, но съжали за решението си, когато се срещна с покойния южноафрикански политик, признавайки, че днес това би било определено като "културно присвояване".

David Beckham reveals the one hairstyle he regrets https://t.co/3xAvEv57r2

Според The Sun той обяснява: "Бяхме там със семейството и една от приятелките на Виктория, която е фризьорка. Попитах я дали може да направи нещо с косата ми и тя каза: "Искаш ли cornrows? (плитки, при които косата се сплита близо до скалпа)", а аз казах: "Да, не знам какво е това. Но да. Беше болезнено да ми ги сплетат, но ми харесаха.“

"Срещнах се с Нелсън Мандела, който ме поздрави. И на снимката, която имам с него, съм аз, държащ ръката му, с тънки плитки в косата. Това е единственото, за което съжалявам.“

Throwback to when David Beckham braided his hair to meet Nelson Mandela. pic.twitter.com/vo4nhfJHFX