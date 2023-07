Продават китара на Джими Хендрикс за 1,25 млн. долара (СНИМКА)

Китара на американския музикант Джими Хендрикс, за която се смята, че е сред първите в кариерата му, се продава за 1,25 млн. щатски долара чрез "Моументс ин тайм", съобщи сайтът TMZ, предава БТА.

Моделът "Уилшър", чийто корпус е от махагон, е пуснат на пазара от компанията "Епифон" през 1961 г. Китарата има голямо значение за всички почитатели на творчеството на Хендрикс, тъй като той започва да свири на нея, след като се уволнява от армията през 1962 г. Тя е една от първите в професионалната му кариера, като виртуозът я купува само за 65 щатски долара.

Excuse me while I kiss this price! Jimi Hendrix guitar goes up for sale with $1.25m https://t.co/zEWXe2LpyI pic.twitter.com/Dv6SG7WQvV