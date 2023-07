Създателите на "Барби" дадоха обяснение за спорен кадър, довел до бойкот на филма във Виетнам

Продуцентското студио „Уорнър Брос“ заяви, че кадърът от предстоящия филм „Барби“, който доведе до забраната на излъчването на продукцията във Виетнам, не цели да изрази каквато и да е позиция, съобщи ДПА.

Местни виетнамски медии предадоха в понеделник, че филмът с участието на Марго Роби и Райън Гослинг съдържа сцена, в която се вижда карта, изобразяваща територии в Южнокитайско море, които Китай едностранно обявява за свои, а Виетнам счита това за нарушаване на суверенитета си.

I spent part of the morning reply guying policy peoples questions about Vietnam banning the Barbie movie with the nine dash line map with this image of the map pic.twitter.com/oqJ91HJVUh