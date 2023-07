Шакира излиза с 13 години по-млад баскетболист?

Шакира е щастлива, прекарва време със звездата от НБА Джими Бътлър и не се притеснява по никакъв начин от тяхната 13-годишна разлика във възрастта, според "Daily Mirror".

Смята се, че 46-годишната певица е била на няколко срещи с 33-годишния Джими и наскоро са били забелязани да се наслаждават на тричасова вечеря в "Novikov Restaurant & Bar" в Лондон.

Източник твърди, че Джими, звезда на "Маями Хийт", знае как да разсмее Шакира, но предупреди, че това е ранен етап за двойката.

Shakira is seen out with NBA player Jimmy Butler in London, England. pic.twitter.com/6pNywze6wr