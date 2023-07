Номинации за Еми: “Наследници” на HBO и “Последните оцелели” доминират

Обявени са номинациите за 75-ите годишни награди “Еми”, като HBO доминира с най-много номинации за сериалите “Наследници”, “Последните оцелели” и “Белият лотос”.

Сериалите на HBO са с общо 74 номинации. Netflix е начело на стриймърите със 103 номинации, но представянето му е слабо в много от водещите категории. “Короната”, номинирана за най-добра драма, заедно с Джена Ортега и сериалът Wednesday. Кристина Апългейт беше номинирана за най-добра поддържаща актриса в комедия за третия и последен сезон на Dead to Me на Netflix. Netflix се представи по-добре в категорията за лимитирани сериали, където “Чудовище: Историята на Джефри Дамър” и Beef събраха по 13 номинации.

“Наследници”, драмата на HBO за (силно) дисфункционална медийна династия, влезе в историята с трима от главните актьори - Брайън Кокс, Джереми Стронг и Кийрън Кълкин - които за първи път попаднаха в категорията за най-добра актьорска игра, а Сара Снук получи номинация в групата на актрисите. Сериалът е спечелил общо 27 номинации, включително очаквана номинация за най-добра драма.

В главната надпревара за драматичен сериал “Наследници” ще се изправи срещу колегите си от HBO - хитовете “Последните оцелели”, “Белият лотос”, “Къщата на дракона”, както и “Андор”, “Короната” и “Жълти качулки”.

От страна на комедията в надпреварата се завръщат Abbott Elementary, Ted Lasso, Barry, Only Murders in the Building и The Marvelous Mrs. Maisel, както и три нови сериала: Wednesday, The Bear и Jury Duty.

Ето и пълния списък на номинираните:

Най-много номинации:

Succession – 27

The Last of Us – 24

The White Lotus – 23

Ted Lasso – 22

The Marvelous Mrs. Maisel – 14

The Bear – 13

Beef – 13

Dahmer – Monster: the Jeffrey Dahmer Story – 13

Wednesday – 12

Barry – 11

Въпросът с многообразието

Тази година не беше силна за разнообразието на “Еми”, като в главните категории преобладаваха предавания с предимно бели актьори.

Педро Паскал от “Последните оцелели”, първият латиноамериканец, номиниран за главна мъжка роля в драматичен сериал от повече от две десетилетия, беше единственият номиниран представител на малцинството в някоя от категориите за драматичен сериал.

По-силно беше представянето в комедийните категории, където Джена Ортега от сериала Wednesday на Netflix беше номинирана за най-добра актриса. Чернокожите актьори Abbott Elementary на ABC представляваха най-голямата част от разнообразието на “Еми”. Създателката Куинта Брансън беше номинирана за най-добра актриса, а Ралф и Джанел Джеймс бяха номинирани за най-добра поддържаща роля, както и Айо Едебири за The Bear.

Стачката, надвиснала над Холивуд

Съобщенията протекоха така, сякаш сериалът ще продължи да се излъчва през есента, но доминиращата тема беше продължаващата стачка на сценаристите и надвисналата възможност актьорите да се присъединят към тях.

Всъщност възможността индустрията да бъде обезсилена от две стачки може да помрачи всяка радост за номинираните и може да сложи край на церемонията, насрочена за 18 септември по мрежата на Fox.

Работната стачка на сценаристите, които са от съществено значение за повечето телевизионни награди, продължава вече десета седмица и не се планират преговори, а краят и не се вижда. Договорът на актьорския профсъюз с дружеството от студия, стрийминг услуги и продуцентски компании, които ги наемат, е изтекъл. Една стачка на изпълнителите ще остави наградите “Еми” без основните им актьори и може да провали промоционалните интервюта и събития.

Профсъюзът твърди, че стрийминг услугите не играят честно, когато става въпрос за заплащане, и губят пари от остатъчни възнаграждения. Съществуват и опасения, че все повече студия ще използват изкуствен интелект при писането и продуцирането.