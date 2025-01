Меган Маркъл отлага премиерата на новото си шоу заради опустошителните пожари в Калифорния

Херцогинята на Съсекс, Меган Маркъл, реши да отложи премиерата на новото си шоу With Love, Meghan, което трябваше да дебютира в Netflix на 15 януари. Причината за това са продължаващите разрушителни пожари в родния ѝ град Лос Анджелис. Новата дата за премиерата е насрочена за 4 март.

„Благодарна съм на партньорите си от Netflix за тяхната подкрепа в това решение. В момента е важно да се съсредоточим върху нуждите на засегнатите от пожарите в моя роден щат Калифорния,“ заяви Меган в изявление на 12 януари.

Калифорния заема специално място в сърцето на херцогинята. Въпреки че сега живее в Монтесито със съпруга си принц Хари и двете им деца – принц Арчи (5 г.) и принцеса Лилибет (3 г.) – Меган е родена и израснала в Лос Анджелис. Новото ѝ шоу включва лични елементи, които отдават почит на красотата на Южна Калифорния и нейната дълбока връзка с този регион.

Въпреки бедствието, което разтърси Калифорния, семейството на Меган и Хари е намерило начин да помогне. Те са приютили приятели и близки, принудени да напуснат домовете си, в имението си в Монтесито. Освен това, чрез своята фондация Archewell, двойката работи усилено, за да предостави помощ на засегнатите общности.

На 10 януари Меган и Хари посетиха базата на World Central Kitchen в Пасадена, за да раздават храна и провизии на жертвите на пожара „Ийтън“. Те се включиха активно в усилията за подпомагане на засегнатите, сервирайки ястия и разговаряйки с пострадали семейства и възрастни хора.

Prince Harry and his wife Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, visited the Pasadena Convention Center on Friday, where evacuees of the Eaton Fire are sheltering. Celebrity chefs José Andrés of World Central Kitchen and Roy Choi were also on hand serving meals. pic.twitter.com/op4jP2xgAg