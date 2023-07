Започна броенето на лебедите на Чарлз III (ВИДЕО+СНИМКИ)

В Лондон започна така нареченото „броене на лебедите” – традиция датираща от векове, предаде Ройтерс. Всички диви птици, плаващи по река Темза и във водоемите около британската столица, принадлежат на короната, повелява законът в Кралството.

Поради тази причина веднъж годишно лебедите се хващат, маркират и отново се пускат на свобода. Това се прави под зоркия поглед на Дейвид Барбър, който заема поста на главен преброител на кралските лебеди. Освен че се преброяват ежегодно, лебедите минават и профилактични прегледи при орнитолог.

Традицията датира още от 12 век, когато за пръв път британската корона предявява права за собственост върху грациозните птици. До този момент те се смятали за деликатес, който благородниците сервирали по време на угощения.

