Жена, обявена за изчезнала преди 52 години, е открита жива и здрава

Жена, изчезнала преди 52 години, беше намерена жива и здрава, с което беше разрешен един от най-дълго продължилите случаи на изчезнали лица във Великобритания.

68-годишната Шийла Фокс изчезва през 1972 година от Ковънтри, когато е била на 16 години. По това време полицията на Уест Мидландс съобщава, че тя е живяла с родителите си и вероятно е имала връзка с мъж, с който е избягала.

В края на декември полицията в Уест Мидландс отправя нов призив за помощ за намирането ѝ, като публикува снимка на Шийла от времето на изчезването ѝ на уебсайта и в социалните мрежи.

