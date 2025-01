Във Великобритания откриха следи от стъпки на динозаври на 166 милиона години (ВИДЕО)

Близо 200 отпечатъка от стъпки на динозаври, датиращи отпреди 166 милиона години, са открити в кариера във Великобритания, съобщава Пи Ей медиа/ДПА, предава БТА.

При разкопки в кариера край Оксфордшир екипи от университетите в Оксфорд и Бирмингам откриха пет обширни поредици от стъпки, оставени от динозаври. Най-дългата непрекъсната поредица от стъпки е с дължина над 150 метра, като четири от тях са направени от дългокраки растителноядни динозаври, наречени завроподи. Те най-вероятно са от цератозавър – дълъг до 18 метра братовчед на диплодока.

Петата поредица от стъпки е направена от деветметровия месояден мегалозавър, който е имал големи, трипръсти крака с нокти, уточняват от Бирмингамския университет.

В един от участъците на обекта следите на хищниците и тревопасните животни се пресичат, което поражда въпроси дали и как те са си взаимодействали.

Учените са повикани в кариерата, когато работникът Гари Джонсън усеща „необичайни удари“, докато копае глината с багер. Университетите в Оксфорд и Бирмингам сформират екип от над 100 души, който провежда едноседмични разкопки през юни 2024 г. В този период те разкриват около 200 отпечатъка, правят 20 000 снимки и изграждат подробни 3D модели на обекта.

Новите проучвания допълват откритията, направени в района през 1997 г., когато в кариера за варовик бяха разкрити над 40 следи, някои от които с дължина до 180 метра.

Защо следите са запазени толкова добре?

Ричард Бътлър, палеобиолог от Бирмингамския университет, посочва, че комбинация от случайни метеорологични условия може да е „замразила във времето“ следите от древните влечуги. Според него е възможно внезапна буря да е отложила слой седимент върху крачните отпечатъци, така че те да бъдат защитени от ерозия или измиване.

Гари Джонсън, работникът, който пръв забелязал странните форми, разказва, че усещането да се натъкнеш на нещо толкова древно е било направо магическо.

„Помислих си – аз съм първият човек, който вижда тези следи. Беше нереално… настръхващ момент“, споделя той.

Сега, благодарение на неговата наблюдателност, на учените се предоставя уникален шанс да надникнат в миналото на нашата планета и да разберат още повече за живота на динозаврите, бродили по Земята преди милиони години.