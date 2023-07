Ричард Никсън предсказал конфликта в Украйна през 1994 г.

Медии съобщиха за предсказание на бившия президент на САЩ Ричард Никсън от 1994 г. за конфликта в Украйна.

Писмо на бившия американски президент беше разсекретено от Президентската библиотека на Бил Клинтън, пише The Wall Street Journal. Тогава Никсън написал писмо до наследника си след пътуване до Русия, Украйна, Германия и Великобритания.

Richard Nixon didn’t live to see Putin succeed Yeltsin, but his newly declassified correspondence with Bill Clinton shows that he wouldn’t be surprised by Russia today, writes Luke A. Nichter https://t.co/mP2A1vFAL7

В писмото Никсън отбелязва, че американските власти не обръщат внимание на украинския въпрос.

„Предвид изключителното значение на Украйна, призовавам ви да засилите нашето дипломатическо представителство в Киев“, написал бившият президент.

На седем листа Никсън говори за резултатите от 2-седмично пътуване, като се обръща към Бил Клинтън. Той поучава американския президент как правилно да изгражда отношения с Русия, Борис Елцин. Никсън обвинява първия президент на Русия в пиянство.

In a secret 7-page letter to Bill Clinton in 1994, Richard Nixon anticipated a more belligerent Russia, the rise of someone like Putin and worsening relations between Moscow and Kyiv. @lukenic finally got the letter declassified. https://t.co/vAGigjhaT4